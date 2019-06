El Sistema tendrá su Rocketman Sinfónico

La Fundación Musical Simón Bolívar y el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela tendrá dos conciertos en las salas de su sede principal del Centro Nacional de Acción Social por la Música, al lado del Metro Colegio de Ingenieros en Caracas.

Este viernes a las 3.00 de la tarde, en la Sala Fedora Alemán, el Quinteto Catarsis ofrecerá un recital para interpretar “Quinteto No.1 en si bemol mayor” del compositor Giuseppe Maria Cambini; “Seis metamorfosis según Ovidio Op. 49 para oboe”, del músico británico Benjamin Britten, con la participación del solista invitado Ángel Moreno, en el oboe; y “3 Wind Quintets, Op. 56. No. 1 si bemol mayor”, del compositor alemán Franz Danzi. El Quinteto Catarsis está integrado por Carlos Vivas (flauta), Stefany Ravelo (oboe), Josmild Ruiz (clarinet), Clara Hernández (fagot) y Nicolás Valero (corno).

Y debido a la gran demanda del concierto Rocketman Sinfónico, este será hoy y mañana desde las 4:00 de la tarde en la Sala Simón Bolívar. La Orquesta Juan José Landaeta, bajo la dirección de Ollantay Velásquez, y el Ensamble Pop 80’90’, creado por el baterista Andrés Briceño, rendirán tributo al cantante británico Elton John.

Durante el show se interpretarán “Saturday Night’s Alright for Fighting”, “Tiny Dancer”, “Your Song”, “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, “I Guess That’s Why They Call It The” y “Sorry Seems To Be The Hardest Word”, entre otros temas que llenarán la sala de color y extravagancia.

“Esta es la primera de vez que el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles incursiona en la música popular con este formato. Es todo un aprendizaje que asumimos con todo el compromiso y profesionalismo del mundo”, comentó el director Ollantay Velásquez.

“Lo innovador de este concierto es que tendrá toda una gran producción de luces y videos”, agregó Velásquez, quien adelantó la posibilidad de que se abra otra función para el sábado 14. Las entradas para Rocketman Sinfónico están a la venta en Ticketmundo.com.

T/ Eduardo Chapellín

F/Archivo