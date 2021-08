El Sorelle Dúo interpreta a The Beatles en formato de violín y violonchelo

La música de The Beatles está considerada como una de las más ricas musicalmente hablando, muchos han llegado a comparar su obra con estructuras musicales y armónicas del mundo de la música clásica. Por lo tanto se nos ha hecho muy fácil adaptar la versatilidad sonora de nuestros instrumentos de cuerda, pues podemos lograr desde hermosas sutilezas hasta colores más agresivos, dependiendo del tema que se interprete”, explicaron Ana Laura y María Luisa, integrantes de la agrupación Sorelle Dúo.

Se estarán presentando este domingo 22 de agosto desde las once de la mañana. Sonarán temas clásicos como Hey Jude, Let it Be, She Loves You, Yesterday y Penny Lane, entre otros. Agregan estas jóvenes: “The Beatles logró belleza, ingenuidad, fuerza y a la vez, a nivel experimental, grandes momentos de la música con sus composiciones. Es por esto que creemos que su obra puede ser abordada desde cualquier sonoridad siempre que se busque guardar esa esencia que ellos transmitían”.

Participarán como invitados especiales el percusionista Miguel «El Chipo» Gámez y del excelente trompetista Luis Ulises Rojas. Sobre el concierto a efectuarse en el Centro Cultural BOD de Caracas, estará dedicado al cuarteto de Liverpool con innovadoras versiones adaptadas para violín, violonchelo y percusión, al estilo de Sorelle Dúo, que es una interesante e innovadora propuesta que realizan las hermanas Chouhebar. Ana Laura es violinista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela; mientras María Luisa es violonchelista de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. Ambas recibieron su formación musical desde pequeñas en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Pero además de su pasión por la música sinfónica, ambas también disfrutan tocando diferentes géneros musicales entre ellos el pop y el rock. Sorelle Dúo nació apenas en 2018 y también interpretan música de cámara, aguinaldos, tangos, música venezolana, pop, baladas y hasta boleros.

T/Redacción CO

F/Cortesía R.P.

Caracas