El Tigre será sede de la Expoferia Agroproductiva Anzoátegui

Del 26 al 28 de febrero, el Centro Comercial San Remo de El Tigre recibirá la Expoferia Agroproductiva Anzoátegui 2026, reseñó una publicación realizada en la cuenta oficial de la red social Instagram, de la Gobernación de la entidad, donde detalló que el encuentro reúne al sector público y privado para atraer inversiones y consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo regional.

Asimismo, destacó que esta iniciativa representa una evolución de la Feria Agroturística y tiene como meta el fortalecimiento de la agricultura, la ganadería y la inversión en el territorio.

El evento contará con exposiciones comerciales, áreas para el emprendimiento local y una amplia exhibición ganadera; así como un congreso agroproductivo y diversos espectáculos musicales para el disfrute de los asistentes.

