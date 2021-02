Elecciones en Ecuador: se intensifica la campaña sucia contra Andrés Arauz

A días de las elecciones presidenciales en Ecuador, la fórmula del correísmo liderada por Andrés Arauz no para de verse salpicada por fake news difundidas en redes sociales y amplificadas por medios de comunicación. La última de ellas vincula a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la campaña de Unión por la Esperanza (UNES). El expresidente Rafael Correa negó haber mantenido cualquier tipo de contacto con miembros del ELN y subrayó que sólo conoció a miembros de la guerrilla cuando, en su etapa al mando del gobierno ecuatoriano, propuso a su país como escenario para los acuerdos de paz con Colombia.

Otra de las mentiras que alimenta la campaña sucia contra Arauz sostiene que su espacio político está repartiendo 250 dólares a cambio de votos. «Hay un intento desesperado para frenar la posibilidad de victoria en primera vuelta de UNES. Son herramientas antidemocráticas muy repetidas», aseguró en diálogo con Página/12 Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

En los últimos días, la revista colombiana Semana aseguró que el correísmo ahora agrupado en el espacio UNES habría recibido 80 mil dólares del ELN para financiar su campaña electoral. Según la nota, el recientemente abatido líder de la guerrilla, Andrés Vanegas alias «Uriel», habría mantenido conversaciones con el expresidente Correa. «No sé quién es Uriel, no sé de qué me hablan. Cuando tenía claras opciones de ganar en Ecuador en 2006 sacaron que me financiaron las FARC… Es telenovela repetida», aseguró Correa en su cuenta de Twitter.

«Semana se ha convertido en una sucursal del uribismo, ya no es la Semana de antes que estaba en manos de una familia que tenía recorrido en el periodismo», agregó el expresidente ecuatoriano entrevistado por radio Caracol. La revista publicó el artículo sin ninguna evidencia más que unas supuestas transcripciones y audios que la revista atribuye al guerrillero asesinado por las fuerzas de seguridad colombianas.

Pero esta no fue la única acusación lanzada al aire en los últimos días. Desde Argentina el diario Clarín publicó información relacionada a un falso video que circuló en redes sociales y que mencionaba la supuesta entrega de 250 dólares a los votantes antes de los comicios del domingo. «Con enorme indignación constatamos que se reproduce una pieza más de la campaña sucia que enfrenta nuestra candidatura», respondió Arauz en un hilo de Twitter.

Clarín habla de «dudosa legalidad» en el espacio UNES y acusa a Arauz de realizar una de «las peores prácticas electorales» como es la «compra de votos». La única fuente es un video manipulado y ya desmentido por la central de campaña del candidato. «Es sencillamente ridículo pensar que se distribuirán 250 dólares a quiénes no se sabe, ni puede saberse, por quiénes votarán», aseguró el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

«Lo que Arauz ha comprometido en su campaña electoral», agregó Barcesat, es el pago de una «compensación de mil dólares a víctimas y familiares de quienes han padecido coronavirus como paliativo a la angustiosa situación que desató la pandemia y a la escasa y nula actividad sanitaria desplegada por el gobierno de Lenin Moreno».

La campaña de desprestigio contra la fórmula del economista Andrés Arauz y el periodista Carlos Rabascall también tiene su pata en las redes sociales. Por citar un ejemplo, la captura de pantalla de un supuesto tuit a favor de la legalización del aborto en Argentina del candidato presidencial de UNES se compartió en redes sociales al menos 1.500 veces desde el pasado primero de enero. Lo cierto es que no existe registro de una declaración de ese tipo por parte del candidato del progresismo ecuatoriano. Tampoco aparece en el plan de gobierno de Arauz ninguna referencia al aborto, reveló el equipo de fact-checking de la agencia AFP.

Incluso se intentó vincular a Correa con el expresidente Abdalá Bucaram, imputado por presunta corrupción en la venta de insumos médicos a sanatorios públicos. La publicación en redes sociales bajo el título «Correa se solidariza con Abdalá» se viralizó horas después del asesinato del periodista de Ecuavisa, Efraín Raules, ocurrida el 27 de enero de 2021.

La vinculación de Ruales con Bucaram surge de otra información falsa, que aseguraba que el actor y presentador televisivo tenía cita para declarar en Fiscalía por el caso de fraude en la venta de insumos médicos durante la pandemia. Sin embargo, la propia Fiscalía desmintió tal versión. En su tuit del pasado 12 de agosto pero reflotado intencionalmente meses después, Correa simplemente había rechazado la forma en la que se realizó el allanamiento a la residencia de Bucaram.

Esta catarata de fake news llega cuando un promedio de nueve encuestadoras colocan a Arauz al frente de la carrera presidencial, con el 37 por ciento de intención de voto y un alto porcentaje de indecisos.

F/Pagina12

F/AFP