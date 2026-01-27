Elevan a 34 la cifra de muertos por tormenta de nieve en Estados Unidos

Una amplia tormenta de nieve, que alcanzó a gran parte del noreste, este y sur de Estados Unidos durante el fin de semana, causó al menos 34 muertes, comunicaron las autoridades y los medios locales.

Según comunicó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani en una rueda de prensa, ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre con temperaturas heladas.

La oficina forense del condado de Leigh, en el este de Pensilvania, reportó que tres individuos murieron por causas naturales mientras despejaban la nieve; tenían entre 60 y 84 años.

Mientras tanto, la policía de la localidad de Frisco reportó en un comunicado que una adolescente de 16 años falleció al chocar el trineo donde era remolcada con un árbol.

En el sur, además, fue encontrado un individuo muerto en un aparcamiento de una gasolinera desierta en la ciudad de Austin, aparentemente debido a hipotermia.

En ciertas localidades, la nieve se acumuló hasta 50 centímetros de altura, lo que provocó múltiples incidentes, incluyendo el deceso de dos personas en Ohio y Massachusetts debido a que las barredoras de nieve chocaron con los afectados.

En Kansas, la policía encontró el cadáver de una mujer que había sido vista por última vez el viernes bajo la nieve. En Arkansas, un adolescente de 17 años falleció cuando su trineo chocó contra un árbol.

Según informan los medios locales, en Tennessee se registraron otras cuatro muertes; tres ocurrieron en Luisiana; dos, en Mississippi; una, en Carolina del Sur y otra, en Nueva Jersey.

En todo el país se cancelaron cerca de 5.000 vuelos y otros tantos tuvieron demoras.

