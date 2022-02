Embajada China en EEUU: «No olviden nunca quién es la verdadera amenaza para el mundo»

La Embajada de China en Rusia ha calificado a Estados Unidos de «amenaza real para el mundo».

Los diplomáticos del gigante asiático retuitearon este sábado una imagen, compartida anteriormente por Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que enumera los países que han sido bombardeados por Washington desde la Segunda Guerra Mundial. «No olviden nunca quién es la verdadera amenaza para el mundo», comentaron.

El día anterior, la misión diplomática afirmó en su cuenta de Twitter que «de los 248 conflictos armados que se produjeron entre los años 1945 y 2001 en 153 regiones del mundo, 201 fueron iniciados por EEUU, lo que supone el 81 % del número total».

Among the 248 armed conflicts that occurred in 153 regions across the world from 1945 to 2001, 201 were initiated by the #US, accounting for 81% of the total number. pic.twitter.com/Kjn81VIVXP

— Chinese Embassy in Russia 中国驻俄罗斯大使馆 (@ChineseEmbinRus) February 25, 2022