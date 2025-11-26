Embajada de China entrega casi 600 instrumentos musicales al Sistema Nacional de Orquestas

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, participó este martes en el acto de entrega de casi 600 instrumentos musicales donados por la Embajada de la República Popular China al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Durante la ceremonia, Rodríguez expresó su emoción al escuchar la interpretación de los jóvenes músicos venezolanos, destacando que cada nota refleja «el buen corazón de los niños y niñas de Venezuela y de nuestra juventud». En nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció al embajador Lan Hu, a los funcionarios diplomáticos y al gobierno chino por este gesto de cooperación.

La vicepresidenta Ejecutiva subrayó que esta donación fortalece la enseñanza musical y convierte a los integrantes de El Sistema en «los verdaderos embajadores y embajadoras de Venezuela, que van por el mundo con sus instrumentos, con su música, pero sobre todo llevando la dignidad del pueblo venezolano».

Por otro lado, celebró además los cinco años de existencia de la Orquesta Binacional China-Venezuela, que ha permitido un intercambio cultural en el que músicos venezolanos aprenden repertorio chino y viceversa. «Qué extraordinario intercambio de cooperación, de amor y de amistad que se da entre nuestros países», señaló.

Finalmente, Rodríguez se sumó a las felicitaciones por el reconocimiento otorgado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que acreditó a El Sistema como Centro Categoría 2 de enseñanza en la cultura, y rindió homenaje a la memoria del maestro Abreu. «Son esos hombres los que dejan una pisada profunda en la vida de los pueblos», concluyó.

