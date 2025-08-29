Embajador de Venezuela ante la ONU se reúne con Antonio Guterres y le pide pronunciarse sobre despliegue de EEUU

El embajador de la Republica Bolivariana de Venezuela, Samuel Moncada, se reunió este jueves con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para trasladarle su visión sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y pedirle que se pronuncie públicamente al respecto.

«El secretario general ha sido bien informado y le solicitamos que opine abiertamente por cualquier vía oficial que considere conveniente acerca de estas graves violaciones a la seguridad de toda la región», aseguró Moncada en declaraciones a la prensa desde la sede de la ONU en Nueva York.

La representación permanente de Venezuela ante la ONU había alertado horas antes de que EE.UU. planea enviar «un submarino nuclear», entre otros buques de guerra desplegados, con dirección a las costas venezolanas.

El Ejército de Estados Unidos hizo públicas este miércoles fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela.

El jefe de la delegación venezolana ante la ONU, comenzó su intervención leyendo un comunicado que también entregó a Guterres, y que alude a que EE.UU. «está violando el Tratado de Tlatelolco de 1968», que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares, calificó la reunión como «buena».

«Fue una buena reunión (…). Conversamos detalles adicionales de la situación. El secretario general estaba muy interesado porque desconocía algunos detalles de los acontecimientos más recientes», añadió.

Además, Moncada concretó que están hablando con “todos (los países)” desde la plataforma que les ofrece Naciones Unidas porque consideran que es “un problema” para toda la comunidad internacional, pues supone, aseguró, una «flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas».

