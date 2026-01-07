Embajador de EEUU ante la ONU muestra su desprecio total a «esa ridícula organización»

En una entrevista con Fox News, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, arremetió con virulencia contra la organización a la que representa, tildándola de «ridícula» y prometiendo «seguir evadiéndola y desfinanciándola». Esta diatriba fue su respuesta a la condena del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la reciente agresión militar de la Administración Trump contra Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Con visible satisfacción, Waltz se jactó de haber desfinanciado el Consejo de Derechos Humanos bajo Trump y de haber forzado el primer recorte presupuestario en la historia de la ONU, eliminando más de 3.000 burócratas. Lo hizo utilizando la palabra «doge-ing», un verbo acuñado a partir de las siglas del Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense (DOGE), que tiene como objetivo despedir al máximo de trabajadores públicos para ahorrar presupuesto. Añadió que la ONU solo quiere «cartas con un tono más contundente», mientras que el presidente Trump tomó «acción real».

«El presidente Trump tomó medidas audaces y seguiremos evadiendo y desfinanciando a esa ridícula organización llamada Naciones Unidas»

Ante la clara postura de la ONU, que calificó la remoción forzosa del presidente legítimo como una violación del derecho internacional, Waltz justificó la agresión asegurando que «ahora el pueblo venezolano va a estar mejor» y recurrió a un argumento histórico muy controvertido, utilizando como ejemplo otra agresión ilegal de Estados Unidos.

«Ya señalé, cuando Estados Unidos tomó medidas hace años, que el pueblo panameño, gracias a que Noriega fue arrestado, condenado y cumplió condena tanto en Estados Unidos como en Francia y Panamá, está ahora mejor», dijo, refiriéndose a la invasión armada del 20 de diciembre de 1989 por parte de EE.UU., una operación condenada por la Asamblea General de la ONU que dejó un rastro de destrucción y centenares de panameños muertos.

F/RT