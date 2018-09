Embajador Moncada: EEUU quiere la guerra contra Venezuela, pero que la hagan los latinoamericanos

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció este lunes que Estados Unidos (EEUU) quiere tener una guerra contra Venezuela pero que la ejecuten gobiernos latinoamericanos.

“EEUU quiere la guerra pero quiere la guerra entre latinoamericanos, que los latinoamericanos nos matemos entre nosotros y entonces le pidió abiertamente a Perú, a Chile, Brasil y a Colombia que tomen la decisión difícil de atacar militarmente”, dijo el diplomático venezolano.

Durante una entrevista concedida a Telesur, Moncada recalcó que el Gobierno de EEUU promueve y financia un conflicto bélico contra la Patria de Bolívar. “EEUU instiga a la guerra, EEUU financia la guerra, EEUU equipa la guerra, EEUU se beneficia de la guerra y después van a querer aparecer como los salvadores humanitarios porque estos latinoamericanos locos se están matando entre ellos”, recalcó.

La declaración fue emitida luego que el representante de EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, emitiera juicios en contra de Venezuela.

“Lo ocurrido hoy es una absoluta violación del derecho internacional, es el plan de guerra de EEUU para Venezuela, es el plan de guerra acusando a otros países latinoamericanos, es el plan de la codicia, el plan del odio, el plan de los negocios, el plan de aprovecharse y ejecutar una venganza contra Venezuela pero cobrando ellos los beneficios y los latinoamericanos pagando con sus vidas”, aseguró.

AMENAZÓ AL PRESIDENTE MADURO

El diplomático venezolano mencionó que Trujillo este lunes aseguró que si el presidente de la República, Nicolás Maduro, asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas a realizarse este mes en Nueva York, lo hacía bajo su riesgo, lo que Moncada calificó como una amenaza a la integridad física del Jefe de Estado venezolano.

“Amenazó su integridad cuando dijo que él no sabía muy bien si podía ser aceptado o no porque él no sabe muy bien lo de las visas, porque hay unas visas que sí que lo protege pero que se las juega, el presidente (Nicolás Maduro) se las juega si se atreve a ir a EEUU. Eso es una amenaza a la integridad física de un Jefe de Estado, una amenaza criminal, una amenaza violatoria de la ley internacional, pero más aun dentro del contexto cuando el Presidente ya sufrió un atentado para acabar con su vida”, enfatizó Moncada.

VIOLA LEYES INTERNACIONALES

En ese sentido, Moncada señaló que Trujillo con la declaración de hoy viola leyes internacionales, en especial el tratado de Estado Anfitrión el cual obliga a los EEUU a garantizar el acceso seguro de los Jefes de Estado a las instalaciones de Naciones Unidas ubicadas en la ciudad de Nueva York.

“Ahora este señor (Carlos Trujillo) representante de EEUU oficialmente que dijo: ‘El Presidente (Maduro) si se atreve se las juega si viene para acá’, está violando una ley, un tratado internacional que se llama Tratado de Estado Anfitrión, que obliga a los EEUU a garantizar acceso seguro a las instalaciones de naciones Unidas que se encuentran a Nueva York y cuando el Presidente va a Nueva York no va a EEUU sino a un territorio considerado internacional que es el territorio de las Naciones Unidas y al cual EEUU se obliga por medio de ese tratado a garantizar acceso seguro a todos los Jefes de Estado”, explicó.

Moncada, que calificó las afirmaciones de Trujillo como inauditas y repudiables, consideró que el representante estadounidense está jugando a la guerra tal como lo han hecho diferentes funcionarios de ese país, encabezados por su propio mandatario Donald Trump.

“El señor está jugando a la guerra, está militarizando la política exterior de EEUU, como lo hizo el señor Trump, como lo hizo el señor Pompeo cuando era director de la CIA, como lo dice el señor Tillerson cuando era secretario de Estado, como la hace el señor Pompeo hoy cuando es secretario de Estado, como la hace el señor Marco Rubio, como la hizo el jefe del Comando Sur cuando viajó por toda América Latina hace apenas una semana, como la hizo la agente de la Casa Blanca cuando dijo: ‘todas las opciones están sobre la mesa'”, mencionó.

EXCUSAS PARA LA GUERRA

Comentó que Trujillo además dijo que un combate entre la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) -antigua Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, el ELN y las Fuerzas Armadas colombianas van a ser la razón de una intervención en Venezuela.

“Este señor ignora que ese es un conflicto totalmente colombiano que ocurre en tierra colombiana, que tiene más de 60 años, que Venezuela es víctima de la guerra en Colombia, que millones de colombianos han venido a Venezuela huyendo de la guerra en Colombia y se han convertido de civiles en refugiados por la guerra en Colombia”, recordó.

Subrayó que Trujillo además ignora que la FARC después de los diálogos de paz realizados en La Habana, Cuba, es hoy un partido político del vecino país, luego de llegar a un acuerdo con el propio Gobierno de Colombia.

“Él ignora todo eso y dice que la FARC son un grupo armado y va a hacer la guerra con el Gobierno colombiano y que Venezuela tiene que ver con eso ¿Qué tiene que ver Venezuela con eso? Fabrica, manufactura, alucina, inventa una guerra porque quiere (…) el motivo para la agresión”, aseveró.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Archivo