Embajador Moncada: Es una vergüenza silencio de Bachelet ante masacre al pueblo boliviano

El representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), embajador Samuel Moncada, pidió este sábado a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciar el golpe de Estado que se desarrolla en Bolivia desde el pasado 10 de noviembre, ante el silencio imperante de la organización.

«El golpe de estado en Bolivia está en plena ejecución con masacres, decenas de heridos y miles de detenidos pero Michelle Bachelet y su oficina de Derechos Humanos de la ONU se mantienen en silencio. Ellos solo tienen ojos para lo que va a ocurrir en Venezuela: ¡Que vergüenza!», escribió Moncada en un mensaje por la red social Twitter.

El diplomático también compartió un video donde queda en evidencia la represión brutal con armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sometiendo a los manifestantes que exigen el retorno de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cual renunció el pasado domingo tras el golpe de Estado en su contra.

«Aquí las evidencias que los centros de poder y su ecosistema de sirvientes están decididos a ignorar. Es claro que los derechos humanos de los pueblos no valen nada cuando se trata de servir a los imperios. ¡Denunciemos el golpe de estado en Bolivia!», indicó Moncada.

Ante esto, el embajador aseveró que la oficina de derechos humanos de la ONU solo responde a las órdenes del gobierno de Estados Unidos (EEUU) e ignora lo que ocurre en la nación suramericana. «Es la realidad alternativa de los imperios», dijo.

Morales condenó la noche de este viernes las fuertes represiones que viven los ciudadanos en Bolivia, especialmente en Cochabamba, donde se registró un saldo de cuatro personas asesinadas por armas de fuego, situación que se viene acrecentando desde que se impuso el gobierno de facto, encabezado por la autoproclamada Jeanine Añez, con un total de 14 personas asesinadas.

Desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 21 de octubre, señala un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, se han registrado, además, 542 heridos, muchos de ellos por la Policía Nacional.

Hay una operación de información para ocultar los crímenes fascistas en Bolivia.

¡Escuchemos las voces del pueblo!

