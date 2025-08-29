Embajadores analizan coyuntura política regional bajo principios de no injerencia

Los embajadores de México, Colombia, Brasil, Honduras y Nicaragua, sostuvieron un encuentro con el viceministro de América Latina de la cancillería venezolana, Rander Peña, donde se efectuó un análisis de la coyuntura política nacional y regional. Además de reafirmar los principios de soberanía y no injerencia.

La información fue publicada en el canal de Telegram del también Secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), donde destacó que durante la sesión los diplomáticos intercambiaron visiones sobre lo que consideran una grave amenaza para la estabilidad regional como el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

En este contexto, coincidieron en la urgencia de coordinar esfuerzos para defender la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un documento histórico aprobado en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en La Habana en 2014.

Este acuerdo de voluntades refuerza la posición de Venezuela en su compromiso con el diálogo y la cooperación para hacer frente a los desafíos que afectan la seguridad regional. La reunión demuestra la importancia de la diplomacia y el consenso entre las naciones latinoamericanas para preservar la paz y la autodeterminación de sus pueblos.

