Embajadores de Cuba y Líbano entregan Cartas Credenciales al presidente Nicolás Maduro

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores las Cartas Credenciales del embajador designado de la República de Cuba en el país, Jorge Luis Mayo Fernández, y de la embajadora de la República Libanesa, Nisrine Boukaram.

La ceremonia reafirma los vínculos diplomáticos de Venezuela con Cuba y el Líbano. En el caso de la isla, se ratifica la alianza estratégica y la cooperación bilateral consolidada por los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro. La relación se sustenta en ideales compartidos de justicia social, integración regional y defensa de la soberanía, con énfasis en áreas como salud, educación, deporte y energía.

Jorge Luis Mayo Fernández posee una trayectoria diplomática que incluye funciones como ministro consejero y segundo jefe de Misión en Venezuela entre 2010 y 2016. Posteriormente, asumió responsabilidades en la Cancillería cubana como director de América Central, México y el Caribe, y luego como embajador en Nicaragua. Desde 2023 hasta su reciente designación, ejerció como segundo de Misión en Caracas.

Por su parte, la embajadora libanesa Nisrine Boukaram es licenciada en Ciencias Políticas, con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Ha representado a su país en Kuwait, Qatar y Pakistán, y se ha desempeñado como docente universitaria en Beirut.

Las relaciones entre Venezuela y Líbano se remontan a 1946 y se fortalecen mediante el diálogo diplomático, la cooperación cultural y el reconocimiento de la comunidad libanesa en el país, integrada por más de 450 mil ciudadanos.

De esta manera, ambos gobiernos sostienen una agenda activa de colaboración y respeto mutuo con Venezuela, fortalecida por vínculos diplomáticos, históricos y culturales que promueven el entendimiento y la cooperación bilateral.

T y F/ VTV