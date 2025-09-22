Embellecen espacios religiosos en honor a José Gregorio Hernández

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, inspeccionó los trabajos de embellecimiento y adecuación en la iglesia de La Candelaria, lugar de veneración al Doctor José Gregorio Hernández.

Las labores forman parte de la preparación para la gran fiesta de fe prevista en octubre, que también incluirá mejoras en la plaza adyacente con apoyo del Ministerio de Obras Públicas.

Meléndez destacó que Caracas se convertirá en una ciudad de encuentro y oración, en el marco de la canonización del “Santo del Pueblo” y de la madre Carmen Rendiles.

Asimismo, informó que se adelantan trabajos en la Casa Museo del Doctor José Gregorio Hernández, ubicada en La Pastora, fortaleciendo así el turismo religioso en la capital.

T/CO