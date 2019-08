Emilio Hernández y Luis Salas Rodríguez (15 y Último): ‘Nuestra economía es soberana, no verde’

En el esfuerzo de brindar elementos para el debate en el país, el Correo del Orinoco reproduce esta entrevista a los economistas Emilio Hernández y Luis Salas Rodríguez del portal Wen 15 y Último, que realizó Francis Cova y Juan Ramón Lugo y que salió publicada en el periódico Ciudad CCS, el 1 de agosto de 2019.

A continuación el trabajo de los colegas de Ciudad CCS:

Algunos lo llaman dolarización de facto. Los más serios han señalado que podría tratarse de un cisne negro, mientras los más descarnados dicen: “Pues que empiecen a aparecer los quarter, dime, y cents; dejémonos de vainas y asumámoslo, sin jodernos entre nosotros”.

Pero ya va, dice uno para sus adentros, ¿es así de fácil? ¿Así de legal? Esta circulación de dólares tan evidente y en proporciones cada vez más preocupantes, que sobrepasan con creces los dos mil millones de dólares que, según algunos, entraron al país el año pasado por concepto de remesas.

Esta cuenta que saca el grupo de economistas del portal 15 y Último, permite suponer que buena parte de lo que se queda (otra parte se va a cuentas internacionales), más la circulación de billetes atesorados, más la flexibilización del mercado cambiario, supera en presencia al bolívar soberano, llevándonos a una preferencia forzada por el dólar del enemigo.

Por supuesto que nada de esto sorprende, pues el venezolano siempre ha coqueteado con esta moneda para ciertos gastos y lujos, con el dato adicioanl y no oficial de que las remesas involucran a 30% de la población. Pero sin saber que estamos coqueteando, queramos o no, con lo que el economista Luis Salas Rodríguez llama la “desbolivarización”.

“Más que una dolarización, lo que existe es una desbolivarización, en el sentido de un abandono acelerado del bolívar como moneda de curso legal. Y en medio de este abandono, otras monedas se posicionan, como es el caso del dólar, pero también del peso colombiano en la frontera con Colombia o del real con la de Brasil. Es muy probable que esto acabe en una dolarización formal, ya que la moneda más posicionada como forma de pago distinta al bolívar es el dólar, pero todavía no estamos allí”.

—Medidas como el libre cambio buscaron equilibra el dólar paralelo. ¿En qué falló?

— Se advirtió que no iba a funcionar para esos propósitos por varias razones. La primera de ellas es política: el paralelo es un medio de ataque contra la economía que estará presente mientras dure el conflicto. Y la segunda porque no existe una oferta real de divisas. La apuesta de los expertos del Gobierno y de la oposición era que liberando el tipo de cambio el mercado cambiario se estabilizaría pues alcanzaría su precio de equilibrio y, en consecuencia, entrarían las inversiones en divisas que alimentarían el mercado. Bueno, nada de eso pasó.

— ¿Cuáles pueden ser las causas de este repunte del dólar que vemos ahora?

— En mi opinión, el paralelo sube porque la oferta de divisas en ese mercado es cada vez menor, no solo porque entran menos divisas sino también porque quienes las tienen están menos animadas a cambiarlas a bolívares, básicamente porque no hace falta, ya que es actualmente más fácil y rentable comerciar directamente en dólares que en monda nacional. Es decir: ya no es solo que tenemos un tipo de cambio paralelo, sino una liquidez en dólares –y otras divisas y medios de pago– también paralela.

— Dice usted que en el fondo el rollo no es monetario sino político. ¿Por qué?

— Porque no se arregla solo cambiando la moneda. Y ya eso lo ha dejado en evidencia el petro. Incluso, si se dolariza toda la economía, formalmente varios de los problemas actuales persistirían. El problema básico que tenemos que solucionar es el conflicto político, que afecta lo económico. Pero también debemos resolver lo productivo, en el sentido de generar actividades con efecto de reanimación de la economía y que produzcan entrada de divisas en el corto plazo. Y eso solo es posible reactivando la industria petrolera. Todo lo demás es superfluo e implica unos tiempos de maduración que no podemos darnos el lujo de esperar.

— ¿Cómo combatir la dolarización y la desbolivarización, si lo primero parece estar ya incrustado en nuestra economía?

— Fortaleciendo la moneda nacional. Pero eso solo se logra a través de políticas de soberanía monetaria que se han abandonado. También reactivando la industria petrolera. El dólar, en un primer momento, impacta en los precios, y por esa vía influye en su alza en bolívares. En la actualidad, al haber precios ya en dólares, directamente influye en su alza sin pasar por los bolívares.

— En su criterio, ya tenemos una liquidez paralela. ¿Es descabellado decir que podríamos sufrir una doble inflación?

— El término correcto no sería una inflación en dólares, pero si un proceso de ajuste permanente. Para equilibrarse con los promedios internacionales, pero también en medio de la puja distributiva existente en el medio del “sálvese quien pueda” en que se ha convertido la economía venezolana, tanto por efecto de los ataques sufridos como la ineficacia de las políticas oficiales para combatir los efectos adversos.

——————————————–

Abatir la inflación frenaría al dólar

En la economía de la Venezuela actual existe una crisis salarial, es decir, la remuneración percibida por los trabajadores es muy baja en términos reales, lo que a su vez se transforma en muy poco poder adquisitivo, la apreciación corresponde al economista y profesor universitario Emilio Hernández.

El experto considera que el Gobierno nacional ha ajustado el salario mínimo en varias oportunidades como una forma de elevar la capacidad de compra del trabajador, pero se trata de un modelo vencido por la inflación. Considera que los altos precios y la poca capacidad de compra han generado distorsiones en la economía como la dolarización de los precios de bienes y servicios.

“Se puede controlar la inflación, pero el asunto no es solo eso sino que la gente pueda tener un salario acorde con los precios del mercado. Controlar la inflación puede ser un objetivo intermedio, pero el fin último es que la gente tenga un sueldo que le permita vivir dignamente”, señala el docente.

Considera que para lograr este objetivo es necesario que el bolívar esté anclado a un activo que no se devalúe. “Lo importante es fortalecer el bolívar, que se frene de una vez su devaluación. La única manera que nosotros vemos posible de que ello ocurra es que, de alguna manera, el bolívar tenga alguna forma de anclaje directa o indirectamente a activos que representen la riqueza nacional como el petróleo o el oro”, explicó.

Todo esto —estima Hernández— acabaría con la guerra contra nuestra moneda (el bolívar ahora y contra el petro en el futuro). Indica que para prevenir futuros ataques contra el petro, se debe también anclar el criptoactivo a las riquezas naturales y, a su vez, anclar el bolívar a la moneda virtual. Estas acciones financieras convertirían al petro en una especie de “salvavidas”. Entonces, el bolívar se sujetaría a ese “salvavidas” y ambos sobrevivirían a los ataques de la derecha.

Otras medidas

Para frenar la dolarización de facto, además de controlar al inflación y anclar el bolívar a activos “duros” o no devaluables, también es necesario tener voluntad política para ejecutar otras medidas, según la apreciación del profesor Hernández.

“Después de estabilizar el bolívar, la segunda medida a tomar sería cobrar los impuestos exclusivamente en bolívares, nada de dólares, euros o criptomonedas”.

La tercera acción tiene que ver con obligar a que todas las operaciones compraventa de bienes muebles e inmuebles que se realicen en el país se deben transar en bolívares. “En la medida en que se cumplan estas normativas económicas, recuperamos el bolívar como moneda nacional y el dólar, probablemente, siga circulando por algún tiempo. Pero el que cobra su salario en bolívares no va a ir a comprar dólares, sino que va a realizar sus compras en la moneda nacional”.

Hernández destaca que la Constitución norma este tipo de comercio, pero insiste en hay que promulgar alguna ley o decreto que “refresque” las penas por no mostrar evidencias de que los pagos se hicieron en bolívares.

