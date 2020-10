Emiten amenaza de tsunami en Alaska tras un terremoto de 7,5 en el Pacífico

Un sismo de 7,5 —registrado este 19 de octubre a las 20:54 (GMT) al sur de las islas Aleutianas— motivó una alerta de tsunami para varias partes de la costa sur de Alaska.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. (NWS), informa que la alerta se extiende a la parte sur de la península de Alaska, así como para la ciudad de Homer, localizada en la península de Kenai y para varias de las islas Aleutianas.

Se precisa que el epicentro del sismo se ubicó en el océano Pacífico, 88 kilómetros al sureste de la ciudad de Sand Point, Condado del borough de Aleutianas Orientales. Su hipocentro se localizó a una profundidad de 40,2 kilómetros.

A Tsunami Warning was issued for South Alaska and the Alaska Peninsula following a strong earthquake. Check https://t.co/c9d70Xm7a7 for the most up to date details. pic.twitter.com/3GanLJn3Ta

— National Weather Service (@NWS) October 19, 2020