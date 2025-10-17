Emprendedores del Urbanismo Santa Rosa consolidan economía de la Caracas Socialista

Más de 23 emprendimientos en manos de mujeres y habitantes del urbanismo Santa Rosa de la avenida Libertador, consolidan el avance de la economía popular en la Caracas socialista, mediante créditos otorgados por el Banco de Venezuela.

“En manos de las mujeres todo resulta mucho mejor”, expresó la presidenta del Fondo Nacional para los Emprendimientos, Maryuri Bargiela Álvarez, quien en compañía del jefe de Gobierno de Caracas (GDC), Nahum Fernández, dio reporte informativo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sobre los créditos otorgados a esta comunidad organizada para conformar una verdadera “ciudad del emprendimiento”.

“Invito a todos los urbanismos a que trabajemos de la misma forma, organizados, que es la manera como vamos a tener el éxito seguro dentro de los urbanismos”, señaló Bargiela Álvarez.

El urbanismo Santa Rosa, construido en plena avenida Libertador a la altura de Maripérez, cuenta con varias torres diseñadas por el arquitecto Fruto Vivas, y en los locales productivos de planta baja se han constituido bodegas, quincallas, ferreterías, servicios de peluquería, carpintería, lavados de motos, restaurantes, cafeterías y otros emprendimientos que potencian la economía de estos urbanismos para el buen vivir.

Nahum Fernández, por su parte, mostró su satisfacción y alegría por este respaldo a la economía popular en el territorio, con los emprendedores y sus pequeños negocios. “Esto es una Venezuela donde se puede soñar y se pueden hacer posibles los sueños, gracias a la política de la Revolución Bolivariana”.

Una de las lideresas presentes en la demostración popular, Nayeli, dio la bienvenida y el agradecimiento al jefe de Estado por el apoyo a través de la banca pública para que la comunidad organizada pueda dar un aporte a Venezuela.

“Vamos rumbo a la Venezuela potencia, gracias a esas políticas de respaldo para el pueblo. Aquí estamos en pie de lucha, organizados con nuestra comunidad en la parroquia El Recreo, donde nos sentimos orgullosamente revolucionarios y estamos aquí en defensa para seguir emprendiendo y seguir enalteciendo lo que es la economía de los emprendimientos sociales. Muchísimas gracias y vamos rumbo a la transformación social de nuestra Caracas Socsocialistaialista”.

T y F/ VTV