Emprendedores turísticos de Caracas recibieron formación financiera

El sector turístico en Distrito Capital recibe un notable impulso gracias a una alianza estratégica entre la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo (Sogatur), adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, y el Banco Nacional de Crédito (BNC).

Estas instituciones efectuaron un taller, denominado “Programa de Formación Crece como Emprendedor», en el que participaron más de 80 emprendedores y brigadistas del Instituto Municipal de Turismo de Caracas. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la banca con el desarrollo del talento local.

Durante la jornada, los pequeños empresarios recibieron capacitación esencial en áreas clave como finanzas y marketing. Adicionalmente, el BNC ofreció asesoría integral para la apertura de cuentas, adquisición de puntos de venta y orientación legal adaptada a sus necesidades. Por su parte, los funcionarios de SOGATUR proporcionaron herramientas clave para la formalización y crecimiento de cada negocio.

En ese sentido, Ornella Cecchini, vicepresidenta de Negocios, Banca y Emprendimiento del BNC, subrayó la importancia de la bancarización; «separar las cuentas personales de las del negocio aporta seriedad ante proveedores y clientes, y facilita el acceso a créditos bancarios que potencian el emprendimiento». Mientras que el emprendedor Emilio Matos expresó; «hoy aprendimos sobre todo lo referente a la conformación de nuestros negocios. Solo en revolución podemos echar adelante nuestros emprendimientos».

Estas actividades, impulsadas por la ministra Leticia Gómez, reafirman el objetivo de fortalecer el emprendimiento local para fomentar el turismo inclusivo y sostenible, pieza clave para la economía nacional. La formación cumple con las líneas estratégicas que impulsa el presidente Nicolás Maduro en el Plan de la Patria, donde el turismo juega un papel fundamental como motor transversal para el desarrollo del país.

MINTUR