Empresa Convelac procesa 40.000 litros de leche diarios en Lara

El alcalde del municipio Iribarren en el estado Lara (Barquisimeto), Yanys Agüero, informó sobre el potencial industrial de lácteos con el que cuenta su municipalidad, y con el cual tributa al plan nacional «Reto Admirable 2026».

Agüero participó de una jornada de certificación sobre la capacidad de producción industrial de leche, inspeccionando la empresa Convelac, ubicada en la Zona Industrial III en Barquisimeto.

La producción diaria de la planta permite abastecer a población local y nacional, con la producción de 40,000 litros de leche al día, ubicando su producción mensual, en 1.200.000 litros procesados.

Agüero pudo mostrar tales potencialidades en una jornada productiva nacional presidida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la tarde de este lunes, y que fue transmitida por el canal, Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario local estuvo acompañado por la viceministra de Industria y Comercio, María Fernanda Palencia; el presidente de la citada empresa, José Tomás Colmenares; el Experto en Gestión de Calidad, Herman Pernalete y el productor agropecuario Diego Lozada.

Destacando que la entidad larense, se mantiene como el motor estratégico del desarrollo agroindustrial de Venezuela, gracias a su ubicación geográfica.

Resaltó sobre la mencionada empresa que tiene 30 años en la elaboración de manufactura y procesamiento de leche y bebidas lácteas de larga duración.

Puntualizando, el esfuerzo continuo de 48 productores desde su fundación.

Agüero dijo que con la producción demostrada por esta empresa, su localidad participaba, exitosamente, en el Plan «Reto Admirable 2026», orientado por la mandataria nacional, Rodríguez, y con el cual se busca maximizar el crecimiento económico y productivo de todo el país.

«Lara e Iribarren son el epicentro de la política agroindustrial. Empresas como Convelac demuestran que tenemos el compromiso y la capacidad para superar cualquier desafío», declaró Agüero.

El empresario Colmenares, por su parte, ratificó: «Tenemos las máquinas necesarias y lo más importante, la leche de calidad que recibimos a diario directamente desde las zonas de ordeño. Estamos dispuestos a seguir produciendo para el país con los más altos estándares de calidad».

T/UN