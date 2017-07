Empresa Venezuela Productiva alerta al pueblo a no ser víctima de estafas

La Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, alertó al pueblo venezolano a no caer en la campaña de despretigio de las institciones del Estado y ser víctima de estafas por parte de personas inescrupolosas que buscan lucrarse y delinquier engañando con las obtención de beneficios.

Mediante un comunicado, la empresa estatal instó al pueblo que ya ha sido objeto de estafa “a formalizar su denuncia ante los órganos competentes, con el objeto de que se tomen las medidas conducentes a garantizar la justicia y la tutela judicial efectiva a las víctimas, y para la determinación de responsabilidades penales individuales contra los autores de esta práctica ilegal”.

COMUNICADO

La Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., adscrita a la Vicepresidencia Sectorial de Economía, comercializa, de forma masiva a través de sus tiendas, productos e insumos hechos en Venezuela, con el objetivo de promover la sustitución de importaciones y avanzar hacia un nuevo modelo económico productivo que exhiba y promueva las potencialidades del país en sus diferentes sectores, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Plan de la Patria.

En este sentido, alertamos al público en general a no caer en la campaña de desprestigio de nuestras instituciones públicas, producto de la guerra económica y psicológica que se cierne contra el pueblo venezolano. Hacemos un llamado para que no sean víctimas de estafa por parte de personas inescrupulosas, quienes se valen de números telefónicos no asociados con la Empresa, de portales web falsos y redes sociales para lucrarse y delinquir, engañando al pueblo trabajador.

Invitamos a las personas afectadas a formalizar su denuncia ante los órganos competentes, con el objeto de que se tomen las medidas conducentes a garantizar la justicia y la tutela judicial efectiva a las víctimas, y para la determinación de responsabilidades penales individuales contra los autores de esta práctica ilegal.

Además, ponemos a disposición del pueblo venezolano el número telefónico (0212) 3774342 / 3930009 y la cuenta Twitter @VzlaP_Oficial para brindar la información que requiera.

Venezuela Productiva, C.A., es una empresa nacida del empeño del Comandante Hugo Chávez Frías, por garantizar al Poder Popular el acceso a productos y servicios de manera equitativa y a precios justos. Seguimos trabajando para dar cumplimiento oportuno a los programas sociales que hoy día ejecutamos en pro del pueblo venezolano.

Empresa de Distribución de Productos e Insumos

Venezuela Productiva, C.A.

Rif. G-20010522-4