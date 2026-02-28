Empresariado nacional fue reconocido por la presidenta (E) Delcy Rodríguez por su apoyo y compromiso con el país

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, este viernes expresó un profundo agradecimiento a los empresarios nacionales por su firme apoyo y compromiso con el país durante los momentos más difíciles, al inicio del año 2026.

Durante su discurso en una reunión con empresarios del sector hidrocarburos, realizada en la ciudad de Caracas, Rodríguez destacó la madurez y el nacionalismo que han demostrado al mantenerse en la defensa de Venezuela .

«Yo tengo que reconocerles y agradecerles el camino que tomó el sector empresarial en nuestro país. Se los reconozco, lo agradezco. Y saben que cuentan con una mano amiga para seguir caminando juntos por nuestra Patria», expresó la Presidenta Encargada

La Mandataria Nacional Encargada manifestó el valor que tiene el sector empresarial en la construcción de un futuro sólido para el país, reconociendo su resistencia y la búsqueda de soluciones para el pueblo venezolano.

Finalmente, Rodríguez aseguró a los empresarios que cuentan con su apoyo para seguir trabajando juntos por el bienestar y la construcción de un futuro próspero para Venezuela.

Prensa Presidencial