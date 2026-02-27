En Abril arranca la Liga Mayor de Béisbol Profesional en formato extendido

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves, Punto De Cuenta para la extensión de Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP).

Al mismo tiempo, Rodríguez manifestó la importancia de extender la cantidad de juegos de 42 a 70, con el objetivo de que «continúe brillando la juventud venezolana, y así crear nuevas oportunidades para juventud deportista y del béisbol firmado».

Asimismo, dijo que otro de los puntos relevantes de este anunció es que la juventud que juega béisbol profesional pueda estar más tiempo en Venezuela y menos en otros países; en vista que esta Liga Mayor de Béisbol Profesional genera más de mil 500 empleos directos e indirectos.

Es importante destacar que el desarrollo de esta liga garantiza más juegos de Beisbol en Venezuela, para el disfrute del pueblo venezolano y el impulso económico en las regiones donde se realizan estos encuentros deportivos.

En contexto deportivo, la fecha de inicio de la 6ta temporada de la LMBP será el sábado 18 de abril de 2026, en la que se jugarán 70 juegos por equipo en la ronda regular de martes a domingo.

Prensa Presidencial