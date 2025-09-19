En Guarenas se entregan canchas completamente rehabilitadas

Como resultado de una iniciativa impulsada a través del proyecto de la primera Consulta Popular de la Juventud, dos espacios para la actividad física fueron recuperados en el sector Villa Panamericana.

El alcalde de Guarenas, Antonio Galíndez, dirigió la reinauguración acompañado del diputado de la Asamblea Nacional, Joan Contreras, comunidad educativa y el poder popular.

Los trabajos, que incluyeron la cancha de usos múltiples de la escuela Andrés Bello y la cancha de tenis del circuito comunal, benefician a más de 1.600 atletas y estudiantes.

La cancha de la escuela Andrés Bello, de 600 metros cuadrados, ahora es un lugar digno para los 850 estudiantes del plantel. Por su parte, la cancha de tenis de 315 metros cuadrados se suma a las opciones recreativas para los vecinos de la Villa Panamericana.

Participación comunitaria y autogestión

El alcalde Galíndez destacó que la rehabilitación fue posible gracias a los recursos del Gobierno nacional y regional, y, sobre todo, a la participación activa de la comunidad, que se sumó con su fuerza de trabajo, demostrando el poder de la autogestión. «Este espacio debe despertar el sentido de pertenencia. Es de cada niño que juega, de cada joven que entrena, de cada vecino que lo cuida. La cancha es de todos», enfatizó el burgomaestre.

Alexandra Molina, vocera principal de la Juventud, señaló que el trabajo en equipo no solo optimizó los recursos, sino que también fortaleció el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad entre los vecinos. Las labores de recuperación incluyeron la reparación del muro perimetral, de las losas, y la pintura y reparación de mallas y cercas.

Masificación deportiva y recreación

La entrega de estos espacios consolida un centro para la masificación deportiva. En las canchas hacen vida el Club Polideportivo Villa Panamericana (futsal, fútbol, tenis de mesa, béisbol five), el Club de Voleibol Villa Panamericana, Inquebrantables Academy (baloncesto) y la Academia Bruno Leota (voleibol), garantizando que las nuevas generaciones cuenten con lugares adecuados para su formación y recreación.