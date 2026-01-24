En La Guaira Gobierno Bolivariano despliega Jornada de Atención Social Integral en el sector La Soublette

El Gobierno Bolivariano activa hoy una Jornada de Atención Social Integral en el sector La Soublette, en Catia La Mar, para brindar protección directa a más de 5.500 familias del Circuito Comunal Catia La Mar 1. Las clínicas móviles de la Fundación del Niño y la Gran Misión Venezuela Mujer ofrecen servicios especializados que incluyen pediatría, ginecología, inmunización y farmacia, garantizando el derecho a la salud gratuita de calidad en la entidad guaireña.

La Feria del Campo Soberano garantiza la seguridad alimentaria con la distribución de proteínas y productos esenciales a través de Mercal, Pdval y Alimentos La Guaira. En paralelo, instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición y Lácteos Los Andes fortalecen el sistema de alimentación local, mientras emprendedores y la unidad móvil del Banco Digital de los Trabajadores impulsan la actividad económica y financiera dentro de la comunidad.

Esta actividad presidencial supervisa la recuperación de infraestructuras afectadas, donde ya destacan 65 techos sustituidos y la rehabilitación integral de apartamentos y fachadas en diversos bloques de la zona. El despliegue cuenta con la presencia del Vicepresidente Sectorial Héctor Rodríguez y el Gobernador José Alejandro Terán, quienes acompañan al Poder Popular en la validación de los proyectos priorizados mediante las Consultas Populares Nacionales.

La jornada incluye espacios recreativos, actividades culturales y la atención de la Misión Nevado, consolidando un abordaje integral que responde a las necesidades del pueblo. Con estas acciones, el Ejecutivo Nacional reafirma su compromiso con la estabilidad social y el bienestar de los habitantes de La Guaira, enfocándose en la reconstrucción y el apoyo material directo a las familias impactadas por contingencias recientes.

Prensa Presidencial