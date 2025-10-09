En Laguneta de La Montaña celebran rehabilitación de cancha y estrenan base de misiones

Con un ambiente de fiesta y profundo agradecimiento, la Comuna Huellas de la Historia en Laguneta de La Montaña, fue el epicentro de una importante jornada de inversión social y comunitaria.

El alcalde Farith Fraija, acompañado por secretarios, directores, concejales y el Poder Popular, realizó la entrega de una cancha deportiva totalmente recuperada y la inauguración de una nueva Base de Misiones, ubicadas dentro del Centro Agroturístico en la parroquia San Pedro de Los Altos.

La recuperación de la cancha deportiva, un espacio fundamental para la práctica de diversas disciplinas como baloncesto, fútbol sala, voleibol, entre otras, fue un logro palpable de la Consulta Popular impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

Winston Arrieta, joven de la zona expresó: “Estamos muy contentos por la recuperación de la cancha, nos sentimos muy agradecidos”. Mientras que Yeifer Bernal recordó las condiciones previas y celebró el cambio: “Antes estos espacios estaban en mal estado y no podíamos jugar, ahora, está en excelentes condiciones, nos toca disfrutarla y cuidarla”.

La jornada incluyó la inauguración de un nuevo espacio que funcionará como Base de Misiones, un centro social que se convertirá en un punto de referencia para la atención integral de las necesidades de los seis consejos comunales que conforman la Comuna Huellas de la Historia: Cordilleras del Sur, Las Lajas, El Trapiche, Águila de Laguneta, Laguneta Terepaima y Las Llanadas.

Con estas entregas, la alcaldía de Guaicaipuro reafirma su compromiso con el bienestar comunitario, la promoción del deporte y el fortalecimiento de la organización popular como eje central de la gestión.

T y F/ Prensa Alcaldía de Guaicaipuro