En Lara se fortalece el Sistema de Salud con nueva Unidad de Cuidados Intensivos en Carora

Como parte de la jornada nacional liderada por la Dra. Delcy Rodríguez, Presidenta Encargada, el Gobierno Bolivariano inaugura este viernes 9 de enero la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General «Dr. Pastor Oropeza Riera». Esta obra, situada en el municipio Pedro León Torres, representa un avance significativo en la consolidación del Sistema Público de Salud para el occidente del país.

La actividad en la entidad larense es encabezada por el gobernador Luis Reyes Reyes, acompañado por la Autoridad Única de Salud del estado, Dra. Elizabeth Manzanilla. Durante la entrega, las autoridades destacan que este nuevo servicio está diseñado para ampliar la capacidad de respuesta médica ante emergencias y cuidados críticos, asegurando atención especializada y gratuita para los habitantes de Carora y zonas adyacentes.

Salud de alta tecnología para el pueblo

La puesta en marcha de esta UCI responde a los programas de salud integral que dirige el Ejecutivo Nacional para robustecer la red hospitalaria. El proyecto contempla:

Ampliación de la capacidad asistencial: Se habilitan camas de cuidados críticos con equipamiento de última generación para la estabilización de pacientes.

Atención especializada: Un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud garantiza el seguimiento permanente y la excelencia médica en la región.

Impacto regional: Con esta inauguración, el Hospital General «Dr. Pastor Oropeza Riera» se posiciona como un centro de referencia para la atención de patologías de alta complejidad en el municipio Torres.

Esta inauguración se realiza en transmisión directa con el acto principal en La Candelaria, Caracas, donde la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, reafirma el compromiso de la gestión bolivariana con la protección de la vida y el acceso a la salud digna para todas y todos los venezolanos.

T y F/ Prensa Presidencial