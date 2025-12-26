En Miranda dotan a 42 salas de autogobierno

Las 42 salas de autogobierno de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Los Salias, estado Miranda, recibieron computadoras y otros equipos tecnológicos, que facilitarán el trabajo comunitario y atención a los vecinos.

La entrega se realizó en las instalaciones del auditorio del Complejo Educativo de Talento Deportivo Luis Navarro, en el municipio Chacao, donde estuvieron presentes los representantes de las 42 salas de autogobierno beneficiadas.

Ángel Rivas, vecino del municipio El Hatillo, señaló que los ocho circuitos comunales que hacen vida en la jurisdicción recibieron sus equipos y que ahora será mucho más fáci realizar una serie de tareas administrativas que se ejecutan desde las distintas salas de autogobierno.

Freddy Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional y vecino del municipio Chacao, aseguró que la entrega de estos equipos significa un gran aporte para las salas de autogobierno, que permite seguir avanzando a la consolidación del Gobierno Comunal, como lo ha solicitado el presidente Nicolás Maduro.

Freddy Rodríguez, secretario de coordinador del Poder Popular y Gobernanza Revolucionaria del estado Miranda, fue el encargado de entregar los equipos y señaló que la actividad forma parte del acompañamiento y apoyo que el gobernador, Elio Serrano, realiza a las organizaciones creadas a través del Poder Popular, para así optimizar los procesos vinculados a la ejecución de las consultas popular.

Precisó que fueron beneficiadas 22 salas de autogobierno en Baruta, ocho en El Hatillo, Chacao y seis en el municipio Los Salias.

