En Twitter critican a Guaidó por engañar a movilización opositora

Este martes usuarios en Twitter criticaron al diputado Juan Guaidó, quien convocó una concentración en la plaza Juan Pablo II, en el este de Caracas, con la promesa de marchar al Palacio Federal Legislativo en el centro de la capital a sabiendas de que el destino de la marcha era otro: la plaza Alfredo Sadel en la urbanización Las Mercedes.

«El objetivo de hoy se ha cumplido: en todo el país demostramos que no hay miedo y vamos a aprobar el #PliegoNacionaldeConflicto. La Asamblea es donde están sus ciudadanos: nos vemos en la Plaza Alfredo Sadel», dijo Guaidó a través de un mensaje en Twitter luego de llegar a Chacaíto.

Sin embargo, usuarios expresaron su disconformidad y calificaron a la actividad proselitista como un engaño.

«¿Será que no hay nadie en redes sociales que le hable al pueblo con la verdad? Guaidó otra vez falló en la convocatoria no va a llegar al Palacio Legislativo @jguaido a pesar que dijo que saltaría paredes no lo va hacer y la gente se cansó de tanta burla», expresó Tachirense (@jscgjf).

Igualmente, Emmanuel Rincón (@EmmaRincon), señaló el incumplimiento de la promesa con la que se convocó la marcha. «Les informo que la Plaza Sadel ya tiene sillas, lazos y hasta el micrófono para que Guaidó hable. La intención nunca fue ir a la Asamblea, una vez más juegan al engaño».

«Le dicen al ciudadano que planeaban llegar al Parlamento pero tenían sillas y tarima para sesionar en la plaza Alfredo Sadel ¿Hasta cuándo juegan con las expectativas de la gente?», expresó también el usuario @VivaLaUCV.

La ruta inicial de los opositores planteó como destino el mismo sitio fijado por la marcha de las fuerzas revolucionarias: la sede del Parlamento, donde también funciona la Asamblea Nacional Constituyente, a donde el chavismo se movilizó desde la Plaza Morelos en el municipio Libertador.

Más hacia el este de Caracas, en la Plaza Brión de Chacaíto, fue activado un piquete de la Policía Nacional Bolivariana ante la actitud violenta de manifestantes opositores minutos antes de que Guaidó desviara la marcha hacia Las Mercedes donde harían la entrega del llamado Pliego Nacional de Conflicto.

[VIDEO] 2:05pm. Se observan sillas vacías en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, donde en este momento está Guaidó dirigiéndose a los manifestantes #10MLaCallePorVzla #PliegoNacionalDeConflicto #10Mar pic.twitter.com/b3LvIoAWjt — REDRADIOVE (@RedRadioVe) March 10, 2020

F/AVN

F/Twitter