En un esfuerzo por consolidar lazos diplomáticos, se llevó a cabo una reunión «altamente productiva» entre el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, y el canciller de la República, Yván Gil, que tuvo como objetivo principal fortalecer la amistad y la alianza estratégica entre ambas naciones, con miras a un nuevo orden mundial multipolar.

​El encuentro sirvió como una plataforma para analizar los desafíos geopolíticos actuales, con un enfoque particular en el asedio que enfrenta la región de Latinoamérica y el Caribe por parte del Gobierno de Estados Unidos, por lo que ambos países reiteraron el compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía, la promoción de la paz regional y la estabilidad en el continente.

​La reunión forma parte de una serie de diálogos estratégicos que buscan alinear las políticas exteriores de Venezuela y Rusia con la visión de un mundo multipolar, donde el poder no se concentre en una sola nación o bloque.

​Anteriormente, estas naciones han destacado el éxito del diálogo y la coincidencia de sus posturas frente a los desafíos globales, por lo que este encuentro concluyó con un mensaje claro: la alianza entre Venezuela y Rusia se mantiene firme y está dispuesta a enfrentar los retos que se presenten, lo que reafirma una vez más el compromiso con un futuro basado en la cooperación y el respeto mutuo.

T/VTV