Encuentro de Oración por la Paz de Venezuela fortalece la soberanía y unidad del país

En el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores se realiza el Encuentro de Oración por la Paz de Venezuela, espacio que congrega a representantes de distintas confesiones religiosas, autoridades nacionales y organizaciones sociales del mundo, con el propósito de elevar plegarias y reflexiones en favor de la unidad, la paz y la soberanía nacional.

El pastor Rogelio Suárez destacó que Venezuela es un país de paz y bendición. “Todos tenemos una responsabilidad, no solo con una nación llamada Venezuela, sino ante Jesús, quien fue sacrificado para que los pueblos reinen. Venezuela es territorio de paz, no de guerra, y lo que se ha sembrado a través de la oración será cosecha de esperanza. Bendecimos este país y al pueblo venezolano, porque creemos que es bendición en Cristo y en el Señor Jesús”.

También, el líder religioso y académico de Kenia, David Edward Owuor, expresó que Venezuela es una nación maravillosa para visitar, por la forma en que su pueblo demuestra amor a Dios. Comentó que el Señor le habló sobre este país al revelarle una profecía antes de su llegada y relató que el 2 de noviembre tuvo un sueño en el que Dios le mostró cómo, en medio de las amenazas que surgían en el mar Caribe, Venezuela aparecía como un territorio de paz.

El encuentro contó con la participación de autoridades nacionales, entre ellas el diputado de la AN y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, así como el jefe de Gobierno de Caracas y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández. También asistieron representantes de movimientos religiosos internacionales, quienes expresaron solidaridad con el pueblo venezolano.

La jornada se consolidó como un espacio de diálogo y de reafirmación de valores compartidos, donde se destaca que Venezuela es territorio de paz y soberanía. Las plegarias y reflexiones se orientaron a fortalecer la unión nacional y a proyectar un mensaje de unidad frente a las injerencias del imperio de Estados Unidos.

Vale mencionar que en varias ocasiones el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha resaltado la importancia de la coherencia y la acción en momentos de oración y reflexión, donde las comunidades del mundo alzan sus voces por la paz de la nación.

T y F/ VTV