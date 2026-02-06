Encuentro estratégico: Ministra Godoy se reunió con comuneros de los estados Falcón y Zulia

Con el objetivo de potenciar la producción nacional y avanzar hacia una economía diversificada, la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, sostuvo este jueves un primer encuentro estratégico con comuneros de los estados Falcón y Zulia, lo que marca el inicio de sus funciones como madrina de las Comunas productivas de la región occidente.

El encuentro, realizado en articulación con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, permitió establecer una hoja de ruta orientada a fortalecer el rol protagónico del Poder Popular en el nuevo esquema productivo del país.

Durante la jornada, la ministra Godoy conoció de primera mano las potencialidades de las entidades occidentales y enfatizó la necesidad de trascender la producción básica para alcanzar niveles de competitividad global.

“Hay un mundo allá afuera que nos espera”, subrayó Godoy, al instar a los productores a evolucionar en sus procesos: “No nos podemos quedar en la materia prima, hay que añadir valor”, agregó, además de exaltar la alta calidad de los productos locales.

Uno de los puntos clave de la reunión fue el encadenamiento industrial con la economía comunal, para que el esfuerzo de las bases se traduzca en productos terminados listos para ser posicionados en mercados internacionales.

La titular de la cartera de Comercio Exterior reafirmó su voluntad de trabajo directo en las comunidades, al destacar el valor del esfuerzo popular en el marco del Plan Reto Admirable.

