Encuesta: 97 % de los venezolanos se opone a la apropiación extranjera de los recursos del país

Una mayoría abrumadora de venezolanos manifestó su rechazo a cualquier pretensión extranjera sobre los recursos naturales del país, según los resultados de una encuesta nacional aplicada a 2.000 personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional los días 16 y 17 de diciembre, el cual reflejó un respaldo ciudadano contundente al principio de soberanía sobre el petróleo y otras riquezas estratégicas y una elevada unidad nacional en torno al Gobierno Bolivariano y a la patria.

El sondeo fue realizado por la encuestadora Monitor Político y se conoció en un contexto de crecientes agresiones político-militares de EE.UU. contra Venezuela, atizado luego de recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó que el petróleo venezolano le pertenece a su país y que el país suramericano ha de devolvérselo.

Frente a ese planteamiento, el 97 % de los consultados expresó su oposición a cualquier intento de apropiación extranjera. Apenas un 3 % manifestó estar de acuerdo.

La encuesta también evidenció un amplio rechazo a la decisión de Washington de calificar a Venezuela como país patrocinador del terrorismo. El 90 % de los participantes desaprobó esa designación y reafirmó su postura en defensa del país ante lo que consideran acusaciones infundadas, frente a un 10 % que respaldó la medida.

En cuanto a las amenazas de bloqueo marítimo proferidas por el inquilino de la Casa Blanca, la población expresó una oposición mayoritaria. Un 92 % de los encuestados se manifestó en contra de este tipo de acciones, que perciben como mecanismos de presión ilegítimos, mientras que solo un 8 % dijo apoyarlas.

Respecto a un eventual ataque militar contra Venezuela, el 90 % rechazó una intervención armada por parte de Estados Unidos y expresó su respaldo a la defensa nacional. En contraste, un 7 % se mostró a favor de una acción militar y un 3 % consideró que se trata de una maniobra sin fundamentos reales.

La consulta se realizó en medio de recientes acciones impulsadas por Estados Unidos contra Venezuela, que amplios sectores de la población interpretan como intentos de presión externa y de injerencia en los asuntos internos del país.

F/Telesur – Monitor Político