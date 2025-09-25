Encuesta de Hinterlaces revela más del 90 % de rechazo hacia principales dirigentes opositores

La encuestadora Hinterlaces presentó un estudio que ubica a varios referentes de la oposición venezolana con niveles de impopularidad superiores al 90 %, reflejando un marcado distanciamiento entre sus liderazgos y la percepción ciudadana.

Según los resultados, Juan Guaidó encabeza el listado con un 92 % de opiniones desfavorables y solo un 3 % de respaldo. Le siguen Leopoldo López, con 91 % de rechazo, y Julio Borges con el 90 %.

En el mismo sondeo, María Corina Machado registra 87 % de valoraciones negativas, mientras que Edmundo González alcanza un 86 %. Estas cifras consolidan la tendencia de desgaste político en el sector opositor, según el informe.

De acuerdo con la encuestadora, la alta impopularidad está asociada a la falta de respuestas a las necesidades de la población, la vinculación con agendas externas y la percepción de que sus proyectos no han logrado ofrecer soluciones concretas a los problemas nacionales.

T/CO