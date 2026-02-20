Encuesta PNUD: 98.8% de la población venezolana siente orgullo de su nacionalidad

Una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizada durante el mes de diciembre del 2025, revela el sólido consenso nacional en torno a la identidad, la paz y la negociación como herramientas fundamentales para el desarrollo y el futuro del país.

El reporte destaca que el 98,8% de la población siente orgullo de su nacionalidad. Esta identidad compartida se traduce en un sentimiento de destino común para el 84,6% de los venezolanos quienes prefieren el acuerdo ante la confrontación política.

Asimismo, el sondeo arroja datos fundamentales para mantener el desarrollo en el país, al revelar que el 86,3% de los venezolanos abogan por la necesidad de construir un destino común basado en la paz, mientras que el 85,7% aspiran a que la economía mejore y el 89,9% de los encuestados está convencido de que el trabajo conjunto es la única vía para superar las dificultades actuales.

T/CO con información de VTV