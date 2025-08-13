Encuesta revela que 82 % de venezolanos rechaza la desestabilización y el terrorismo

Un reciente estudio de Monitor País de Hinterlaces ha revelado que el 82 % de los venezolanos rechazan los planes de desestabilización y amenazas terroristas denunciadas por el Gobierno Nacional.

La encuesta, que se basó en siete mil entrevistas en todo el país, muestra una clara demanda de paz y apego a la ley por parte de la población.

Según el sondeo, la mayoría de los consultados considera que las amenazas de bombas y acciones violentas son «un hecho muy grave y que debe aplicarse todo el peso de la ley». Estos resultados sugieren que la paz de Venezuela no debe ser vulnerada bajo ninguna circunstancia.

Un 8 % de los encuestados afirmó que el tema no le parece relevante o no le interesa, mientras que el 10 % restante no supo o no quiso responder. Con un margen de error del 2 %, la encuesta confirma que la mayoría de la población venezolana apoya la política del Ejecutivo de «tolerancia cero contra el terrorismo y la violencia, vengan de donde vengan».

T/CO