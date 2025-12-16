Entregado «de paquete» estadio en Polideportivo de Barcelona

“Vamos a entregar de paquete, totalmente recuperado, el polideportivo Simón Bolívar, en el estadio olímpico José Antonio Anzoátegui, en Barcelona (…) que lo entregamos en homenaje a la reina Yulimar Rojas, porque aquí fue donde Yuli empezó a dar sus primeros pasos”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un pase satelital como parte de las dos mil obras del maratón Obratón que se entregarán en esta semana de diciembre.

El jefe de Estado, desde su programa Con Maduro+, estableció contacto con el gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano, el ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, y voceros y voceras de la Comuna Antonio Ricaurte, municipio Simón Bolívar, en la capital del estado.

“Mil gracias, presidente, hoy la familia del deporte de nuestro estado y muy especialmente la familia del atletismo, celebra esta obra histórica, una obra formidable que a través de Corporación Juntos Todo es Posible hemos logrado materializar aquí en este epicentro del deporte nacional, que es el polideportivo Simón Bolívar, una obra maravillosa para la familia del deporte”, testimonió el mandatario regional.

Los espacios deportivos del estadio Salvador de la Plaza, ubicado en el Complejo Polideportivo Libertador Simón Bolívar de Barcelona, serán parte de la recuperación de la infraestructura y un anexo del Estadio Monumental José Antonio Anzoátegui, publicaron en sus redes las autoridades de la gobernación Bolivariana.

Todo nuevo y de calidad

El gerente de la corporación, Pedro Malaver, informó que serán 800 atletas y para-atletas que directamente se benefician en el ámbito territorial de la Comuna.

Anunció que los trabajos incluyeron sustitución y colocación del tartán totalmente nuevo, así como el campo, graderías, luminarias, baños, camerinos y espacios alternativos, entre otras obras, con materiales de calidad.

“Todo como a usted le gusta, de altísima calidad para que nuestro pueblo haga de ellos no solamente las prácticas de la disciplina deportiva que aquí se da, sino también un buen vivir porque todo es integrar a las comunidades en las nuevas ciudades humanas que usted nos plantea en la Ley Orgánica para las Siete Transformaciones”.

El ministro de Deporte informó que aquí se formarán las nuevas canteras de los atletas del país y que van a formar parte del sistema educativo, porque alterno a este estadio se encuentra la unidad de talento deportivo de Anzoátegui, donde se formó la multicampeona Yulimar Rojas.

“Este espacio fue su lugar de entrenamiento, así que está recuperado para toda la comunidad, para toda la familia del atletismo y también para los compañeros del fútbol”, agregó.

Por último, la vocera comunal Xiomara García tomó la palabra para agradecer profundamente al Gobierno Bolivariano y al presidente Maduro por orientar los recursos necesarios y el empeño de recuperar los espacios deportivos y públicos para la gente.

Garantizó que el Poder Popular y la comunidad de Barcelona y de Anzoátegui mantendrán en óptimas condiciones estas nuevas instalaciones, además de ofrecer al mandatario nacional que puede contar con la buena voluntad y el esfuerzo de los venezolanos de esta parte oriental del país.

