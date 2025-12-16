Entregan kits de ajedrez a escuelas de Carabobo para impulsar el aprendizaje matemático

El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a través de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), hizo entrega de kits de ajedrez a escuelas del estado Carabobo, con el fin de fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en la región.

Los kits proporcionados incluyen elementos como tableros didácticos, cronómetros y tableros tradicionales, diseñados para fomentar la creación de clubes de ajedrez en cada institución educativa beneficiada.

La iniciativa busca potenciar el desarrollo científico y tecnológico entre los jóvenes y promover una metodología educativa innovadora adaptada a las demandas de las nuevas generaciones.

Durante la actividad, los estudiantes participaron en una partida simultánea de ajedrez, donde pudieron demostrar sus habilidades y apreciar el impacto positivo del programa en su formación.

De igual forma, se reconoció a los estudiantes más destacados del Programa Nacional Semilleros Científicos en el estado. Durante el acto, se entregaron distinciones a jóvenes que sobresalieron en competencias y ferias científicas relacionadas con robótica, física, matemáticas y astronomía.

A través de estas iniciativas, el Gobierno Bolivariano refuerza el compromiso con el avance educativo en ciencia, tecnología e innovación en todas las regiones del país.

