Entregan obras comunales en el estado Zulia y Delta Amacuro

En aras de robustecer el Poder Popular nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó un pase televisivo al estado Zulia y Delta Amacuro, para hacer entrega de obras comunales que forman parte del bienestar integral de sus habitantes.

En el estado Zulia, exactamente en el municipio San Francisco, el gobernador de la entidad, Luis Caldera, inauguró un Centro de Interconexión Comunal, gracias al esfuerzo en conjunto del Gobierno nacional, regional y local.

En esta línea, es importante mencionar que este centro está ubicado en la Comuna «Vencedores del Sur», que está compuesta por 14 consejos comunales, habitan 10 mil 800 personas y 3 mil 900 familias.

Esta oficina de interconexión permitirá el acceso a internet totalmente gratuito para la investigación, recreación y disfrute de los zulianos.

Estado Delta Amacuro

En esta entidad, la gobernadora del estado Delta Amacuro, Loa Tamaronis, lideró la inauguración de la Sala de Autogobierno Popular del Circuito Comunal «Juntos con Nicolás», en la ciudad de Tucupita.

La Gobernadora informó que la zona cuenta ahora con 63 Salas de Gobierno, cada una, totalmente comprometida con la nueva gobernanza, en donde el pueblo venezolano tiene el poder.

