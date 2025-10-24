Entregan obras rehabilitadas en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo Caracas, 24 de octubre de 2025 VTV

Este viernes, se concretó la rehabilitación del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, ubicado en Caracas; en integración con la Gran Misión Negro Primero. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció un breve balance de las obras realizadas en el centro médico.

«Estamos aquí trabajando, sin miedos, sin temores, sin dejarnos amedrentar», declaró Padrino López, «la salud tiene que continuar su marcha»; explicó que se rehabilitó la Unidad de Estudios No Invasivos de Intervencionismo Pulmonar; el cual cuenta con el servicio de su tipo más equipado en todo el territorio venezolano.

Seguidamente, se rehabilitó la Unidad Clínica de Hospitalización de Nefrología, las áreas de Neumonología con 30 camas, Cirugía de Tórax y Cirugía General con 20 camas, la Unidad de Cuidados Intermedios, la sala de Hospitalización de Oficiales Subalternos con 23 camas, la Hospitalización de la Tropa Profesional con 33 camas, la Hospitalización de Cadetes y Tropa Alistada con 34 camas, además de la Medicina Física y Rehabilitación. El 65% de los pacientes atendidos por estas instalaciones provienen de la población civil, añadió Padrino.

«Los otros 13 hospitales que tenemos distribuidos en todo el territorio nacional, […] también están en óptimas condiciones […] y además de eso, atendiendo al pueblo como también se lo merece», reiteró el funcionario castrense. «La salud tiene que continuar su marcha», acotó, además de expresar orgullo por el centro hospitalario, así como del personal médico.