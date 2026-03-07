Entregan Sala de Autogobierno El Triunfo del Libertador II en Caracas

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el empoderamiento popular en la capital, fue reinaugurada la Sala de Autogobierno “El Triunfo del Libertador II”, un espacio diseñado para la articulación política y la protección social de las comunidades.

La alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, destacó la eficiencia en la ejecución de este proyecto que impactará positivamente. “Una obra que iniciamos el pasado 25 de febrero y que quedó lista en un 100 %, para el beneficio de más de seis mil familias y la atención a los 16 Consejos Comunales que funcionan en la zona”.

La infraestructura fue sometida a una recuperación profunda para garantizar condiciones óptimas de trabajo. Meléndez señaló que estos espacios, en los que se brindará atención social y se realizará trabajo político, cuentan con dos oficinas, cocina, áreas comunes y fachada, los cuales se encuentran “listos y dotados completamente”.

El proceso de renovación incluyó la rehabilitación de la losa, optimización del sistema eléctrico, así como el reacondicionamiento y embellecimiento de paredes y de todo el perímetro. La intervención integral aseguró la atención a toda la infraestructura y su entorno inmediato.

El acto de reinauguración contó con la participación del diputado Nicolás Maduro Guerra, quien acompañó la interacción con los vecinos y voceros.

Con esta obra, el Gobierno de Caracas reafirma su compromiso de brindar espacios dignos para el ejercicio del autogobierno y la construcción colectiva en las parroquias caraqueñas.

VTV