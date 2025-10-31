Entregan viviendas dignas a familias de Guatire

Un total de 16 viviendas fueron entregadas en el parcelamiento C del Urbanismo Francisco de Miranda, en el sector La Trocha de Pall, del municipio Zamora.

La entrega estuvo a cargo del gobernador del estado Bolivariano de Miranda, Elio Serrano, y el ministro del Poder Popular de Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes, en compañía del Poder Popular.

Serrano indicó que la entrega de estos domicilios es una demostración de lo que es capaz de alcanzar la organización del poder popular.

“La construcción de estas casas es gracias al Gobierno Bolivariano, pero también a la participación del Poder Popular, quienes con sus manos y sueños construyeron sus viviendas, que constan de tres habitaciones, dos baños, lavandero, cocina y sala”, dijo el gobernador.

Explicó que estas 16 soluciones habitaciones forman parte de las 89 que se tienen previsto entregar en este sector, integrantes del consejo comunal Emiliana Tovar, de la comuna Loma Linda, habitada por 288 habitantes.

Por su parte, el ministro de Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes, agradeció al presidente Nicolás Maduro, por la asignación de recursos que permiten la construcción de viviendas dignas para el pueblo venezolano.

Agregó que así como se realizó esta entrega habitacional en el estado Miranda, en días recientes se adjudicaron viviendas en los estados Táchira, Yaracuy, Trujillo y Mérida.

Viviendas dignas

Johan Viana, residente del parcelamiento C del Urbanismo Francisco de Miranda, y beneficiario con la entrega de una vivienda, agradeció al Jefe de Estado por la entrega, al tiempo que ratificó su apoyo al primer mandatario nacional.

“Gracias por diseñar y poner en marcha políticas públicas que dignifiquen al pueblo. Merecemos lugares dignos donde vivir y el presidente Nicolás Maduro, junto al gobernador Elio Serrano, por trabajar por los venezolanos”, agregó.

Miranda más humana

A propósito de la referida adjudicación habitacional en el municipio Zamora, la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda continua planificando entregas en las diferentes localidades de la región.

En ese sentido, la Secretaría Coordinadora de Ciudades Humanas y Buen Vivir de la Gobernación de Miranda, a través de su secretaría de Vivienda, estima adjudicar 200 casas en los municipios Guaicaipuro y Plaza antes de que culmine el 2025.

Esto, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los mirandinos y garantizar su buen vivir.

T/Prensa Gobernación de Miranda