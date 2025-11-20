Entregarán 88 ferreterías a comunidades antes de finalizar año 2025

Antes de la finalización del año 2025, se entregarán 88 ferreterías comunales para el desarrollo de los sectores organizados en todo el país, anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Vamos a entregar al 31 de diciembre 88 ferreterías comunales antes que amanezca el 1 de enero de 2026”, informó el jefe de Estado desde la Comuna Socialista Guerreras y Guerreros de Ojo de Agua, ubicada en Caracas, donde deja en funcionamiento la Ferretería Comunal N.º 26 a la fecha.

Durante la jornada de trabajo presidencial, el mandatario nacional entregó diversas obras, entre ellas la planta potabilizadora, e inspeccionó el Simoncito Pequeños Soñadores de Ojo de Agua, recién inaugurado a través de la Consulta Popular Nacional.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó que la Comuna ha logrado materializar los proyectos que obtuvieron el segundo lugar durante las elecciones populares. Entre las obras ejecutadas se encuentran el Simoncito, canchas deportivas, espacios de emprendimientos, entre otros.

Corredor modelo

Acompañado por casi todo el gabinete ministerial, quienes se encargarán de la activación del Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas-La Guaira, que anunció en esta jornada, insta a que este “plan maravilloso” sea perfeccionado como metodología de desarrollo comunal, organizativo y político de la gente y la juventud combativa. “De este corredor que nace el día de hoy, que tiene condiciones para convertirse en corredor modelo para articular las Comunas en desarrollo integral con el plan de las 7T en el terreno”.

Instruyó a los ministros a tomar nota y asumir el compromiso de trabajar día y noche junto al equipo de Gobierno y las Comunas, en forma permanente “en la construcción de este experimento, este plan piloto de este corredor comunal (…) como un Gobierno de calle, Gobierno directo”.

Votar el 23-Nov

Maduro asimiló este corredor comunal como el resultado de la lucha de los pueblos caribes de Caracas y La Guaira, de los caciques Catia, Tacagua y del gran cacique Guaicamacuto, quienes resistieron la invasión imperial europea. Hoy, el pueblo venezolano une reflexión, unión y acción de las Comunas y comunidades, con sus mapas de sueños construidos, proyectados en la cartografía social, que han logrado un trabajo extraordinario gracias a las mujeres y hombres de a pie, en el pueblo comunero.

Esta herencia de lucha comunitaria crea bases sólidas de paz y prosperidad, que solucionará temas históricos que el mismo pueblo concretará con esfuerzo propio, aseveró. En este punto, el presidente Maduro invita a votar el próximo domingo 23 de noviembre en los Circuitos Comunales por los proyectos de cada comunidad.

“Es la cuarta consulta de este año, y esto es libertad verdadera, ejercicio de soberanía, esto es pueblo empoderado, lo demás es pura paja, como diría Darío Vivas, puro gamelote”.

Llamó a los vecinos y vecinas a no esperar nada sino de este esfuerzo colectivo y propio de cada venezolano y venezolana organizada en el Poder Popular. “Esta es la democracia verdadera, es la que se vive en Venezuela con el pueblo empoderado, la democracia de las Comunas”.