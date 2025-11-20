Entregaron dotación y dormitorios a 240 policías de Guarenas

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, junto al alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez, encabezaron una actividad de dotación de uniformes, radios y demás instrumentos de trabajo a las filas de la Policía Municipal de Plaza, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas en el desempeño de sus funciones.

Cascos, radios satelitales y 240 uniformes les fue entregado a los efectivos policiales como parte del plan que adelanta el Gobierno Bolivariano en sus tres niveles, a propósito de la humanización de las fuerzas policiales.

El gobernador Elio Serrano, afirmó que “El esfuerzo que hace el alcalde Guarenas es de importancia significativa. Cuando dotas de instrumentos y condiciones de calidad a los funcionarios se eleva la eficiencia en el desempeño de sus labores y la operatividad”.

Atención policial integral

Durante la entrega de insumos a la Policía de Plaza, también se inauguraron los dormitorios de los efectivos con 20 camas, almohadas, sábanas y aires acondicionados, además del comedor; espacios que permitirán el descanso oportuno y necesario, así como la alimentación de los uniformados durante sus roles de guardia.

“Vemos la disposición de la Alcaldía de Plaza para proporcionar condiciones que mejoren la operatividad de la policía. Valoramos este esfuerzo y estoy convencido de que conquistaremos la seguridad plena en nuestro estado”, dijo Serrano.

Por su parte, el jefe local de Plaza, Antonio Galíndez, aseguró que desde la municipalidad se trabaja de forma constante para garantizar no solo una Guarenas más humana y limpia, sino también más segura y protegida.

“Qué alegría celebrar con ustedes esta dotación que brinda calidad de vida y profesional a nuestros hombres y mujeres policías”, añadió Galíndez.

El burgomaestre del municipio Plaza anunció que también se realizó la entrega y dotación de un consultorio médico para la atención rápida de los efectivos policiales.

Recalcó que se evalúa la extensión de dicha atención a los familiares de los uniformados; mientras que el gobernador Serrano ofreció su apoyo a través de la Dirección de Salud regional para potenciar el servicio médico especializado.

Finalmente, el director de la Policía del Municipio Ambrosio Plaza, comisario Roiman Mora, recalcó el compromiso de los funcionarios de mantener el orden y la seguridad en todos los sectores de la localidad.

“Estamos llamados a defender a nuestra ciudadanía y los espacios del municipio con ética, compromiso y amor por nuestro estado y país”, concluyó.

T/Prensa Gobernación de Miranda