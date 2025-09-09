Entrevista exclusiva al presidente Maduro en RT: «La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, de convertir a la isla en el epicentro de la «operación militar» contra el país suramericano, durante una entrevista concedida al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en un nuevo episodio de ‘Conversando con Correa’.

«Tenemos al frente ocho barcos de guerra de destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba», dijo.

«Bueno, tienen ocho barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear. Y ahora dicen que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar», afirmó.

El viernes pasado, en redes sociales, González asevero que «durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, han alentado los delitos violentos en nuestras calles y han puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de EE.UU.».

T y F/RT