Épico triunfo del equipo de espada masculina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima

La garra, el corazón y la experiencia de los hermanos Rubén, Francisco y Jesús Limardo se sumaron al equilibrio sen que aporta Grabiel Lugo para mantener el dominio inmemorial de Venezuela en la espada masculina al vencer 38-34 a Colombia en una épica batalla en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho.

Picados en el amor propio por ceder el título en la espada individual masculina en la final que el neogranadino Jhon Rodríguez superó a Francisco Limardo, el cuarteto nacional con más gloria acumuladas subió a la pedana con deseo de colocar de nuevo las cosas en su respectivo lugar.

Inicio parejo

El primer asalto entre Jesús Limardo y Juan Castillo se inició con amonestación para ambos por pasividad en el primer minuto y terminó igualado 2-2, cuando el menor de la dinastía defendió muy bien un ataque directo y contratacó tocando al pecho del cafetero.

Grabiel Lugo sacó la primera ventaja 5-4 al ganar su combate (3-2) ante Jhon Rodríguez con un veloz toque al pie, otro al antebrazo derecho y un simultáneo.

Rubén en acción

Acto seguido, Rubén Limardo debutó en la pista de Lima y sostuvo la diferencia 8-7 al contrarrestar la velocidad de Hernando Roa con un toque directo al pecho y un par de paradas para responder con su zurda prodigiosa.

La ventaja volvió a ampliarse 11-8, por medio de Gabriel Lugo que hizo gala de una impenetrable defensa para repeler el hierro de Castillo y vencerlo con tres certeras contraparadas.

En su siguiente combate, Jesús Lugo mantuvo a raya 14-12 al impetuoso Hernando Roa al que frenó sacando dos puntos consecutivos parando y respondiendo, y una ágil esquiva para acertar en la pierna más adelantada del contrincante.

Inagotables recursos

El sexto asalto fue miel sobre hojuela para Rubén Limardo que sacó a relucir sus inagotables recursos con la marca de fábrica de un ataque en flecha, un simultáneo, contraparada, finta, esquiva y toque a la cabeza y un contraataque para aumentar 18-14 el marcador.

La defensa de Grabiel Lugo hizo su trabajo en el séptimo duelo, retrocediendo para forzar los ataques directos de Roa que cayó una vez en la trapa. El espadista criollo forzó tres puntos simultáneos y un último toque al pie favorable para dejar en 22-18 la diferencia.

En el octavo capítulo, Rubén Limardo ejercía otra vez su dominio ante Castillo, pero abandonó la pista por molestias físicas tras anotarse un punto con ataque directo para el 25-19, y Francisco completó el asalto 26-19 en espera de la definición.

Tensión al máximo

El último duelo entre Jesús Limardo y Jhon Rodríguez estuvo cargado de tensión, y hasta con lucha cuerpo a cuerpo con ambos espadista regados en la pista tras golpearse en sus potentes ataques, amonestaciones y guerra verbal del entrenador de Colombia hacia los espadistas criollos.

Pero nada pudo contra la histórica garra de los espadistas guayaneses. Aunque Rodríguez se acercó peligrosamente 33-32, Jesús Limardo mantuvo el control del choque y con una repuesta, otro toque al cuello y un simultáneo colocó el marcador 35-33 a falta de 10 segundos infartantes.

Aguantó con calma retrocediendo, lejos de la distancia y los largos brazos del colombiano, jugando con la desesperación de Rodríguez para conseguir los tres últimos puntos del 38-34 que consumó la revancha ante Colombia y extendió el dominio de la espada por equipo venezolana en los Bolivarianos con al menos uno de los hermanos Limardo sumando su quinta medalla consecutiva en esta cita.

F/Prensa Mindeporte