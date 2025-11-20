Equipo médico integral para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

El equipo médico del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y el Instituto Nacional de Deporte se encuentra listo para supervisar y atender a los más de 529 atletas que representarán al país en los Juegos Bolivarianos que se disputarán en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima, entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre del presente año.

El equipo, liderado por el director general de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte del IND, Harold Díaz, sostuvo una reunión con los equipos interdisciplinarios en la que se evaluó la logística que tendrán los equipos durante el viaje, a la vez que se les motivó a trabajar de la mano con los atletas no solo en la parte médica, sino también en la mental.

Prevenir es esencial

«El equipo está conformado por 23 médicos, fisioterapeutas, psicólogos y mesa terapeutas que van a brindar atención a todos nuestros atletas en los diferentes ámbitos para que lleguen en buen estado y podamos prevenir lesiones durante la competencia«, destacó Ramos posterior al encuentro.

Ramos señaló que desde enero viene reclutando personal para poder tener los equipos interdisciplinarios y a partir del mes de marzo los seleccionaron para cada una de las disciplinas deportivas.

«Hemos venido trabajando en la prevención, la curación y la rehabilitación de las lesiones deportivas y vamos encaminados a tener cero lesiones en nuestros atletas», añadió el médico con respecto a las tareas que desempeñará el equipo en los juegos.

Nutrición rigurosa

Por su parte, la jefa de nutrición del IND, Silvana Aron, agregó que su equipo lo integran 14 especialistas en nutrición, quienes estarán desplegados en Ayacucho y Lima para supervisar la alimentación de los atletas y el control del peso para cumplir con lo que exige cada disciplina.

«Estamos contentos y satisfechos por el trabajo que se ha venido haciendo en la parte de medicina. Actualmente, contamos con 14 nutricionistas, cada uno con deportes asignados y haciendo el trabajo de seguimiento en planes de alimentación, suplementación, de control de peso y otros aspectos para llegar en la mejor forma a la competencia», expresó Aron.

Venezuela participará en los Juegos Bolivarianos en 50 disciplinas deportivas y 39 deportes con cerca de 529 atletas. En la justa participarán los países miembros de la Odebo: Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá; más las naciones de El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Uruguay.

F/Prensa Mindeporte