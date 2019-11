Equipo técnico de Movilnet trabaja para restituir el servicio de mensajería de texto

Movilnet, empresa de telefonía móvil estatal, informó a la colectividad a través de su cuenta en Twitter @SomosMovilnet_ que se encuentra todo su equipo técnico trabajando a los fines de restituir el servicio de mensajería de texto.

#23Nov #MovilnetInforma Nuestro equipo técnico trabaja sin descanso para restituir el servicio de mensajería de texto, el cual presenta una afectación técnica.#Movilnet ofrece disculpas por las molestias que esta falla ha ocasionado a su clientela. pic.twitter.com/HYNiJeZePR — Somos Movilnet (@SomosMovilnet_) November 23, 2019

Tras la falla presentada en el servicio desde ya hace varios días, usuarios y usuarias han expresado su malestar mediante la precitada red social, implorando no solo la urgencia en la restitución de la mensajería de texto, sino una vez solucionado, sean adicionados los mensajes acordes al tiempo que no han hecho uso de ellos, debido a las anomalías técnicas no imputables al usuario.

Hasta la fecha servicios tan importantes y como pagos móviles se encuentran paralizados a través de esta operadora.

T/CO