El equipo venezolano de tenis de mesa entre los mejores del continente

El equipo venezolano de tenis de mesa integrado por Carlos Ríos, Jesús Tovar, Erick Pérez y Yeifrer Soteldo alcanzaron los cuartos de final y se ubicaron entre los ocho mejores del continente en el Campeonato Panamericano Juvenil 2025 que se está desarrollando en el Predio Ferial Parque Independencia de Rosario, Argentina.

La selección nacional sub-19 por equipos inició con victoria de 3-0 frente a México, con las raquetas victoriosas de Tovar que venció a Jorge Buenrostro por 3-2, seguido de Ríos que colocó la ventaja por 3-1 ante Eli Burgos, mientras que Soteldo sentenció la serie 3-1 contra Ilan Lima.

En la segunda jornada de competencia cayó ante Estados Unidos con un reñido resultado de 3-2 en el cual Ríos y Tovar se quedaron con los dos primeros sets pero no mantuvieron la ventaja del encuentro.

Para cerrar la fase de grupos, Venezuela se enfrentó con victoria ante Canadá. Ríos abrió el marcador con 3-0 frente a Kenny Ly, Tovar sostuvo la ventaja por 3-1 contra Laurent Jutria y Soteldo firmó la victoria con 3-1 frente a Frederick Zhang.

En cuartos de final el seleccionado criollo cedió ante el equipo amazónico por 3-0 al tiempo que se ubicó entre los ochos mejores del continente de esta justa deportiva.

Próximos encuentros

La dupla criolla avanzó por bye a la ronda de 32 y se enfrentará a los mexicanos Buenrostro y Burgos el viernes 29 de agosto a las 10:30 a.m., mientras que la categoría individual se disputará el sábado 30 de agosto.

F/Prensa Mindeporte