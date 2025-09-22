Erdogan: “La ONU ya no cumple sus funciones esenciales”

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la Organización de Naciones Unidas, en su forma actual, es incapaz de responder a las crisis y conflictos modernos. Sus declaraciones fueron publicadas en un artículo de opinión para la revista estadounidense Newsweek, citado por la agencia TASS.

Erdogan cuestionó que el Consejo de Seguridad, creado bajo principios de justicia e igualdad, esté limitado por los intereses de solo cinco países, lo que —a su juicio— genera estancamiento y frena soluciones efectivas a problemas globales.

El mandatario sostuvo que esta estructura injusta requiere una reforma urgente para que la ONU pueda convertirse en un verdadero centro de multilateralismo eficaz y de respuestas equitativas a los desafíos internacionales.

Asimismo, subrayó que Türkiye mantiene el diálogo y la diplomacia de mediación en el centro de su política exterior, pese a las limitaciones actuales del organismo y al complejo escenario geopolítico mundial.

T/CO