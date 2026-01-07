Erdogan niega solicitud de exilio para el presidente Maduro y ratifica respeto a la soberanía venezolana

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, desmintió que su país haya recibido o aceptado alguna propuesta de Estados Unidos para ofrecer exilio al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su secuestro, ocurrido al margen del derecho internacional.

El mandatario turco aseguró que Ankara no tiene conocimiento de una iniciativa de ese tipo, al responder a preguntas de la prensa sobre versiones atribuidas a un senador estadounidense. “A mí no me ha llegado nada parecido”, afirmó Erdoğan, citado por medios internacionales.

Las declaraciones surgen en medio de informaciones difundidas en el exterior que sugerían la existencia de contactos diplomáticos relacionados con el traslado del jefe de Estado venezolano, versiones que fueron descartadas de manera categórica por el Gobierno turco.

Türkiye ha mantenido una postura pública de defensa de la estabilidad, la soberanía y el respeto al derecho internacional, en relación con los acontecimientos que involucran a Venezuela, reiterando su rechazo a acciones que vulneren la autodeterminación de los pueblos.

El Ejecutivo de Ankara ha insistido en que cualquier situación vinculada a Venezuela debe resolverse por vías legales y diplomáticas, sin imposiciones ni medidas coercitivas contra autoridades legítimas.

T/CO